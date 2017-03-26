郝龍斌規劃2018大反攻 願破格徵召泛藍協調
正在參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天在臉書提出2018九合一大選規劃方向，郝龍斌喊出三項目標，「藍軍執政縣市要增加」、「六都最少要拿二」、「國民黨全國得票數要增加」，郝龍斌也表示，會贏的地方就要大膽提會贏的人，「不論是破格徵召或泛藍協調都好。」
郝龍斌提出對九合一大選候選人也提出他的看法，郝龍斌說，候選人必須要能提升國民黨形象，讓選民耳目一新，願意再次投下信任票，對於有機會勝選的地方可以用破格徵召或泛藍協調的方式，此外，黨還要有計畫、有資源的培養願意在地深耕、續攻的人，就算輸了也沒關係，要培養在地耕耘的人，不能再敗一次、走一個，這樣只是在耗損戰將。
他也強調國民黨要的不是「刺客」，那種不成功便成仁，太悲壯了，不能把青壯年人才當「犧牲打」。黨要能包容他們輸一次、兩次的可能，只要有潛力、實力、形象者，黨就不能棄才，要繼續培養他們，這樣青壯世代才會不怯懦，敢為黨一戰再戰，過去國民黨就是缺少「敢戰的勇氣」，沒有長久戰的準備。
他也點名江啟臣、陳學聖、蔣萬安、連勝文、羅智強、侯友宜、陳宜民、徐臻蔚等人，郝龍斌表示，這些所有黨內中生代的優秀人才，2018、2020為國民黨出戰不是福利，而是大家「逃不掉的任務」，他承諾當選黨主席後，一定把國民黨過去自掃門前雪的孤軍奮戰，轉成同舟共濟、榮辱與共的團體戰。
(中時)
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