拚高雄市長 並排看板比比看

我要評比

民進黨高雄市長初選時間未定，但是表態參選人每天拜訪行程滿檔，不僅文宣、臉書、社群匯集量能，甚至宣傳看板也有志一同，排排站，就是要讓選民超級比一比。

民進黨市長初選時間尚未決定，表態參選下屆市長有5人，立委陳其邁、林岱樺、趙天麟、管碧玲及劉世芳。

5名立委平日已經很忙碌，隨著市長初選的步調，他們每天要跑的行程近20個；有時忙於院會，還不忘走訪基層跑攤，劉世芳日前說，有時1天20個行程，馬不停蹄。

立委拚市長，國民黨高市不分區立委陳宜民也表態，近來走訪基層更積極，還獲得市議會國民黨黨團多數議員表態支持並為陳宜民加油打氣。此外被點名看好的下屆市長可能人選還有市議員黃柏霖、前立委林國正等人。

民進黨5立委的競爭較激烈，劉世芳已和高雄10個區域立委中與另5人結盟，另外，也有10餘名市議員表態相挺劉世芳，共用服務處並宣示城市建設願景和未來努力的方向。

陳其邁有近10名市議員相挺，各就各位參與茶餅會的願景說明或奧援人力等。

陳其邁、管碧玲和林岱樺還成立社群群組，每天發送生活資訊、活動還有福利計畫、政策建設等，群組同時也為意見交流平台，各自凝聚與增加基層互動頻率。

近來行經高雄市議會鳳山議會路的民眾都發現大型醒目的看板排排站，林岱樺、陳其邁、管碧玲和劉世芳，每面看板都在傳達形像並訴求從政理念。

管碧玲「魄力、遠見」、陳其邁「正義、溫暖」、劉世芳「正派、承擔」、林岱樺主打「市民作主、新好市長」，趙天麟已啟動「新經濟列車」，深入基層和產業界請益，希望用新思維扭轉高雄經濟發展。1060326

(中央社)