柚花花期來臨 推八里賞柚花2祕境
即將進入柚花開花期，新北市農業局推薦2處八里賞柚花祕境，預計3月下旬就會盛開，包括八里龍米路二段走牛寮埔到西龍巖沿路及中華路沿荖阡坑路到桃樂絲森林農場等，歡迎民眾到八里散步踏青，享受濃郁柚花香。
農業局表示，八里區是新北市文旦柚最主要產區，種植面積約225公頃。從龍米路二段走牛寮埔到西龍巖沿路，望去就可俯瞰台北港，而西龍巖旁更有70公頃的柚子園，可順便到百年古蹟西龍巖參拜祈福。
另，從中華路沿荖阡坑路到桃樂絲森林農場，沿路也有50公頃的柚子元，不僅可親近柚花，還能品嘗柚香餐點。
桃樂絲森林農場主人林炳昌表示，柚花甜而不膩很受大眾歡迎，農場研發出許多柚花相關產品，像是將新鮮花瓣加入茶品，製成柚花奶茶、綠茶等，就是要充分利用柚花。另，也研發柚花副產品，像是柚花精油保濕乳液、洗髮皂等。
八里區農會表示，一般文旦柚開花期是3月中旬到清明節，今年3月整體氣溫偏低，使得開花速度較慢，預計3月底至清明節最盛開，歡迎民眾到八里賞花。
(中時)
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