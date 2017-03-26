時代2017百大人物票選 杜特蒂暫領先
美國「時代」週刊2017年100大最具影響力人物榜票選活動，因爭議掃毒戰爭而聲名大噪的菲律賓總統杜特蒂，得票率暫居第1，台灣裔女演員吳恬敏也在候選名單之中。
「時代」週刊在當地時間3月24日開放2017年百大人物（TIME 100）排行榜投票，杜特蒂在週刊提供的114人名單中，獲得4%的選票，暫時領先教宗方濟各、加拿大總理杜魯道、美國歌手碧昂絲、德國總理梅克爾等人。
暫時名列前茅的名人還有微軟電腦公司董事長蓋茲、美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、美國體操選手拜爾斯（Simone Biles）、美國網球選手小威廉絲，以及Women's March團體的3名共同主席等。
台灣裔女演員吳恬敏也在候選名單之中。
杜特蒂去年以南部地區小市長身份角逐菲律賓總統，以坦率直言的個性和掃毒、反罪、肅貪等政綱，意外地擊敗看來實力更加雄厚的其他傳統型政治人物。
上任後，杜特蒂兌現競選承諾，雷厲風行展開掃毒行動，警方迄今擊斃將近2600名「拒捕」的可疑吸毒者及毒販，另有4000多人被不明人士私下處決，人權組織懷疑也是警方所為。
紐約時報最近刊登了一篇有關杜特蒂的調查性報導，對杜特蒂多有負面描述，遭馬拉坎南宮斥為「不公」與「霸凌」。
票選活動將於4月16日截止，並將於4月20日公布官方名單。時代週刊的編輯將與讀者共同選出最終名單。1060326
(中央社)
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