台灣教練不受教？帕克驚訝學員減半
能接受擁有NBA資歷的教練指導，該是不少國內籃球教練的夢想，沒想到特別請來擁有小牛、黃蜂教練團資歷的帕克(Charlie Parker)主講的「EMPOWER籃球菁英訓練講習會」，竟到第2天人數減半，帕克不禁表示，「我很驚訝！」
會讓帕克如此訝異，甚至感到疑惑的主因，是在25、26日於金華國中舉辦的教練營，從第1天70幾名教練到場，到了第2天僅剩30多人，帕克說：「假如是我聽到有這麼豐富經歷的教練辦教練營，我必定第一個衝來參加。」
並非帕克自賣自誇，而是他在美國一路從高中，帶到大學、NBA，擁有長達25年教練經歷，在這次教練營中，他也相當認真授課，就連休息時間也很短，就是想要帶給國內教練更多專業且具基礎的個人訓練方式。
就連前中華隊總教練許晉哲也在現場替帕克叫屈，「所謂活到老學到老，就算到了帕克這種年紀都還在學習，更何況其他教練，老實講，今天到場的教練比較少，或許很多台灣教練都自以為會了，所以都不願意來聽課。」
許晉哲表示，就算帕克很多教的東西，是他原本就會的，卻可以當作複習，且加強記憶，甚至能夠找到更多細節，用在不同需求的球員身上，從中自己找出變化，「既然這麼難得有國外教練來台講課，還不用花錢出國，我當然要來聽。」
其實不只帕克授課認真，全程聽講最認真的教練，當屬剛帶領松山高中封王的黃萬隆，他除了專心聽帕克講解，還一邊努力抄著筆記，就連媒體想要採訪他，也都遭到拒絕，強調必須上完課後才行，認真態度令人佩服。
「EMPOWER籃球菁英訓練講習會」總教練許皓程連忙幫國內教練圓場，強調26日可能是因活動較多，所以教練出席意願降低，「我們接下來還會前往中、南部舉辦教練營，不只創造訓練平台，也希望讓球員與教練吸收更多知識。」
(中時電子報)
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