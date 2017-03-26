市民集體創作拼貼 呈現舊城故事地圖

新竹市「舊城有感節Part2」-「漫步舊城‧軼事采風」巷弄彩繪體驗活動，今天在大同108舊城再生基地登場，數十名民眾以拼貼方式呈現竹市樣貌，訴說舊城區的故事。

竹市都市發展處表示，「舊城有感節Part 2」系列活動，後續從4月13日開始，每逢週四推出「舊城印記‧紙花創作」系列活動，以「認識剪紙」、「剪紙技術」和「剪紙創作」為主題，並以舊城街區為創作題材，詳情可上報名網址https://goo.gl/b859Xi，或至大同路108號現場報名，全程免費。

新竹市長林智堅表示，這次活動特別邀請藝術家以城市空間印象做為題材，帶領民眾一同發掘舊城區的不同樣貌，包含人文資源、商家及社區中的生活故事等，以大同108作為舊城印象的展覽空間。

竹市府都市發展處長陳永源表示，希望透過巷弄彩繪體驗活動，讓民眾深刻體驗、挖掘新事物，並與商家的互動，重新思考、回應城市中老舊街區改變的可能性，透過親身經歷述說出自己重要的回憶、舊城的故事，增加與舊城區的連結。

前來參與活動的王小姐，動手描繪出位於中央路上的泉香茶行，她說，小時候只有客人來家裡時，才有機會喝到泉香茶行茶罐的高級烏龍茶、香片，當時媽媽都會打開「泉香茶行」印製專屬的紅白斜條紋相間的塵封紙袋，包覆的茶葉的香氣，這是屬於她自己舊城茶行與「交陪」的記憶。

活動策劃團隊「意點創異」表示，新竹市是極具特色的老城，希望讓參與民眾透過活動認識舊城區，再加上藝術家的陪伴，讓生活空間變得有趣，喚起更多關注、挖掘更多隱藏、聚集更多討論，讓舊城區從被「看見」到被「遇見」。1060326

(中央社)