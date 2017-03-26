蔡正元再批馬 馬辦徐巧芯：請洪主席別再刻意縱容

國民黨政策會執行長蔡正元26日在臉書上再度批評前總統馬英九，稱馬「八年執政，拿華視公視毫無辦法」、對於台獨「不沾鍋又不敢碰」。馬英九辦公室發言人徐巧芯26日回應，雖然馬前總統多次聲明停止「黨內互打」歪風，但黨中央仍不放過馬前總統，「任由重要黨職幹部持續在外放話攻擊傷害黨內同志，實在令人遺憾。」

徐巧芯呼籲，請洪主席不要再刻意縱容幹部攻擊黨內同志，「即便蔡正元聲稱自己是不支薪的志工，然而他能擔任政策會執行長一職，乃是黨主席任命。若連自己的黨務主管都管不動，那麼何以領導整個國民黨？」，她表示，明知「黨內互打」的始作俑者就在國民黨內，為何黨主席遲遲不處理？「究竟是刻意放任，或是管不住部屬？洪主席應該給個明確的交代。」

徐巧芯也質疑蔡正元，認為蔡此次的胡亂批評「更是不可理喻」，「如果蔡正元認為華視、公視等公營媒體立場偏頗，為何不去批評政府及執政黨，而是把炮火對準黨內同志？」她更指出，這些有意傷害國民黨的諸多舉動，不得不讓人懷疑蔡執行長的動機何在？「如不是為了黨主席選舉，難道是刻意替綠營製造藍營內亂？綠營人士可能已經開始把蔡正元視為自家人了。」

徐表示，蔡正元日前曾公開表示，黨主席選舉後就離開黨中央職位，「但他在這段期間不斷挑動黨內對立，製造分裂，實在讓關心國民黨未來發展的人憂心。或許蔡執行長將來拍拍衣袖，瀟灑離去，但其所造成黨內的傷害，恐怕難以彌補」。她呼籲洪主席要以黨的未來為重，不可再讓國民黨一直流血不止。

(旺報)