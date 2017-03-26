林佳龍冒細雨陪跑 再圓視障童路跑夢

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「2017神岡馬」在寒風細雨中起跑，清晨低溫仍有4千餘名跑者參賽。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右）擔任視障跑者陳嘉峰的陪跑員，起跑前不斷跟陳童提醒倒數時間。（王文吉攝）

重度弱視小六生陳嘉峰（前排左三）二度挑戰路跑，希望市長林佳龍（左四）陪跑，幫他指引賽道。（王文吉攝）

「2017神岡馬」今晨登場，吸引4千餘名跑者參賽，其中包括8位視障天使，重度弱視小六生陳嘉峰前年參加4.8K，市長林佳龍牽他手起跑，今年他挑戰10K，希望市長再來鼓勵；寒風細雨中，林佳龍依約現身陪跑，他說，視障天使化不可能為可能，精神令人感動。

「神豐國際同濟會全國馬拉松」清晨6時從神岡國小開跑，雖然天空不作美，仍吸引4千多名跑者參加，立委洪慈庸、前立委楊瓊瓔、市議員陳清龍，一起為路跑活動嗚槍，全馬組、半馬組、挑戰組、樂活組冒雨陸續出發。

大雨沒有澆熄視障跑者的熱情，患有重視弱視的陳嘉峰準時參加，特別獻花感謝陪跑員林佳龍，他堅定地說「謝謝市長給他信心，絕對能完成挑戰！」林佳龍則牽著陳嘉峰，起跑前不斷提醒倒數時間，鳴槍後，在眾人的加油聲中出發，沿路受到熱情民眾鼓舞，氣氛相當溫馨。

林佳龍陪陳童跑一段，再回頭陪另7名視障小天使開步走，個個完跑3.6K。他說，市府相當重視弱勢族群權益，將籌設身障運動中心，讓身障朋友也有運動好環境。立委洪慈庸表示，馬拉松是挑戰自我的運動，看到8位視障跑者參加，內心深受感動，希望大家為他們加油。

(中時)