林佳龍冒細雨陪跑 再圓視障童路跑夢
「2017神岡馬」今晨登場，吸引4千餘名跑者參賽，其中包括8位視障天使，重度弱視小六生陳嘉峰前年參加4.8K，市長林佳龍牽他手起跑，今年他挑戰10K，希望市長再來鼓勵；寒風細雨中，林佳龍依約現身陪跑，他說，視障天使化不可能為可能，精神令人感動。
「神豐國際同濟會全國馬拉松」清晨6時從神岡國小開跑，雖然天空不作美，仍吸引4千多名跑者參加，立委洪慈庸、前立委楊瓊瓔、市議員陳清龍，一起為路跑活動嗚槍，全馬組、半馬組、挑戰組、樂活組冒雨陸續出發。
大雨沒有澆熄視障跑者的熱情，患有重視弱視的陳嘉峰準時參加，特別獻花感謝陪跑員林佳龍，他堅定地說「謝謝市長給他信心，絕對能完成挑戰！」林佳龍則牽著陳嘉峰，起跑前不斷提醒倒數時間，鳴槍後，在眾人的加油聲中出發，沿路受到熱情民眾鼓舞，氣氛相當溫馨。
林佳龍陪陳童跑一段，再回頭陪另7名視障小天使開步走，個個完跑3.6K。他說，市府相當重視弱勢族群權益，將籌設身障運動中心，讓身障朋友也有運動好環境。立委洪慈庸表示，馬拉松是挑戰自我的運動，看到8位視障跑者參加，內心深受感動，希望大家為他們加油。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。