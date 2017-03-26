美軍以無人機在阿富汗擊殺塔利班組織高層

美國用無人機對巴基斯坦的蓋達組織發動攻擊，擊殺了高層領導卡里亞辛。(圖/美國國防部)

雖然近年最知名的武裝恐怖團體是IS，但是美國對蓋達組織的打擊也沒有停手，美國用無人機擊殺了蓋達組織高級軍事指揮官卡里亞辛(Qari Yasin)，據稱他與巴基斯坦當地的許多襲擊有關。

2008年9月20日，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德發生了一起萬豪酒店爆炸案，造成數十人死亡，包括兩名美國軍人。到了在2009年，在巴基斯坦第2大城拉哈爾(Lahore)，襲擊一輛搭載斯里蘭卡板球隊的國手巴士，造成6名巴基斯坦警察和兩名平民死亡、6人受傷。

這些恐攻案都與蓋達組織的卡里亞辛有關，使得美國長期以來一直在追緝幕後主謀卡里亞辛。五角大廈說，卡里亞辛是藏匿在巴基斯坦與阿富汗接壤的帕克蒂卡省(Paktika)，美國的無人機找到了該區域的蓋達組織，然後迅速發動攻擊。美國國防部長詹姆斯．馬提斯（James Mattis）說，擊殺卡里亞辛是正義的制裁。

巴基斯坦和阿富汗長期以來，一直都有蓋達與塔利班的殘餘勢力，一直沒有能夠徹底解決。塔利班部隊在星期四時再次奪佔了阿富汗南部重要的戰略重鎮桑金(Sangin)，美軍、英軍和阿富汗部隊在此處也受到傷亡。桑金一直都是鴉片交易的重鎮，塔利班得到此處，很可能會再次得到重要財源。

美國國防部也認為阿富汗的局勢有重新派兵的必要，他們將在今年春天時，部署約300名海軍陸戰隊員進入阿富汗，協助阿富汗的部隊。

(中時電子報)