地球一小時 全球各地標熄燈響應抗暖化

我要評比

世界各地地標建築與古蹟行列昨晚紛紛加入「地球一小時」（Earth Hour）活動，紐約帝國大廈及聯合國總部也不例外，透過此活動提高世人對氣候變遷的意識。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，艾菲爾鐵塔、克里姆林宮、希臘古歷史遺跡衛城（Acropolis），以及雪梨歌劇院都調暗燈光。

同時在約170個國家及地區，推估有數以百萬計的人加入「地球一小時」活動，這項年度活動旨在強調駕駛汽車及發電廠燃燒煤炭、石油與瓦斯，造成的全球暖化現象。

雪梨許多港邊建築都響應活動，在當地時間晚上8時30分開始熄燈1小時，活動接著依日落路徑向世界各地推進。

從澳洲開始，接著西移向亞洲，環繞香港維多利亞港的許多摩天大樓同時變得一片漆黑；緬甸最神聖的修埃達貢寺（Shwedagon Pagoda）中1萬盞油燈，則點亮了這項活動。

法國最著名地標艾菲爾鐵塔的燈火，在格林威治時間晚上7時30分關閉5分鐘；世界最高建築，杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa）也熄燈1小時。

倫敦大笨鐘、英國國會大廈及倫敦眼（London Eye）摩天輪也跟上腳步，共有270個英國地標同時響應熄燈活動。

柏林的著名布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）及市政廳當然也不落人後，此外還有約300個德國城市參與活動。

新加坡有約200個機構響應，包括構成該國最具代表性天際線的高樓大廈。主辦人表示，約3萬5000人觀看這次活動成果，並參加「為碳中和而跑」活動，有些跑者穿著熊貓及老虎服裝，喚起提高對野生動物保護的意識。

而在日本，位於東京銀座的知名索尼大廈（Sony Building）也熄滅明亮燈光，支持這項重大活動。（譯者：中央社廖禹揚）1060326

(中央社)