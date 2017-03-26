中華隊一級賽事 中職決議全程參與

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中華職棒聯盟今天舉行常務理事會，各球團針對未來國家隊一級賽事組訓議題，提出「全程參與、事權統一」的主要方向。

聯盟新任秘書長馮勝賢在會後宣布會議內容，各球團決議，希望未來包括經典賽、世界12強賽、奧運以及與此相關的資格賽，由中華職棒主導組、訓、參賽以及賽務主辦。

組訓賽包括總教練、教練團、球員的選拔，以及集訓、參賽，如果爭取到在台灣舉行還要加上賽務主辦，中華職棒希望能夠全程參與，事權統一。

聯盟會長吳志揚也在會後表示，中華職棒有能力主辦比賽，上一屆12強，原本世界棒壘總會是屬意要中職主辦比賽。

根據世界壘總會的規定，非官方代表有意主辦比賽，必須得到官方代表單位的支持。目前中華民國棒球協會是世界棒壘總會的官方會員。

各球團常務理事代表統一獅(二余)忠正、中信謝明鑫、富邦蔡承儒、Lamigo劉玠廷今天上午在聯盟開會，追認秘書長馮勝賢、副秘書長許彥輝上任的人事案。1060326

(中央社)