賀林鄭月娥當選 陸委會盼台港正向發展
香港前政務司長林鄭月娥今天以777票當選香港特首。對此，陸委會表示祝賀，並期待台港仍能持續秉持互利互惠態度，務實提升雙方實質關係，並正向發展。
香港行政長官（特首）選舉結果公布，共1163張有效票，前政務司長林鄭月娥以777票當選。行政院大陸委員會發布新聞稿作上述表示。
陸委會新聞稿指出，林鄭月娥於今天當選香港第5屆行政長官，陸委會表示祝賀，期待今後台港之間仍能持續秉持互利互惠態度，務實提升雙方實質關係。
陸委會表示，政府向來十分重視與香港間的往來，如何確保雙方人民權益及福祉，並維繫與促進台港的良性互動，是雙方共同的責任。
陸委會說，亟盼新的香港行政長官能在既有基礎上，強化雙方聯繫協調機制的功能與運作，積極務實推動各層面交流合作，共同促進台港實質關係正向發展。1060326
(中央社)
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