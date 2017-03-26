港特首選舉 林鄭月娥777票當選

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香港行政長官（特首）選舉結果公布，共1163張有效票，前政務司長林鄭月娥以777票當選。

這次角逐特首的共有3名候選人，選前民調最高、獲泛民主派表態支持的前財政司長曾俊華獲365票，前法官胡國興獲21票。

香港特首由1200名選舉委員會委員投票選出，扣除身分重疊者後，本屆實際的選委會委員共1194名。1060326

(中央社)