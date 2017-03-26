陳德銘：監督條例停擺 服貿貨貿就沒望
中國大陸海協會長陳德銘今天說，兩岸監督條例說那麼久了，到現在還沒出來，服貿、貨貿就沒希望，期盼台灣方面應以人民利益為重，好好想一下怎樣合作。
至於兩岸兩會（海基會、大陸海協會）會談，他說，前提還是「兩岸一中」，歡迎田弘茂到「也應該是他自己國家一部分的大陸來」。
中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會「兩岸企業家圓桌」分論壇，與前副總統蕭萬長所率領的台灣企業家代表團成員會談，他在會後接受媒體訪問時，作上述表示。
陳德銘指出，兩岸協議監督條例說這麼久了還沒出來，海峽兩岸服務貿易協議就沒有希望，希望台灣方面現在應該以台灣人民的利益為重、以台灣企業家利益為重、以台灣青年長期前途為重，好好想一下該怎樣做、怎樣合作。
他舉例，不管是監督條例還是服貿，或是「基本談完」的海峽兩岸貨品貿易協議，台灣方面都要好好想一下兩岸如何合作，否則大陸非常難做，一方面要給南韓、澳洲優惠，一方面還要給「自己一家人」優惠，希望台灣加快。
媒體詢問，只要兩岸協議監督條例通過，兩岸兩會（海基會、大陸海協會）會談就能立刻進行嗎？
陳德銘又說，前提還是「兩岸一中」，自己不能作為一個外國人到台灣去，必須要到「自己國家一部分的台灣去」，歡迎海峽交流基金會董事長田弘茂「也應該是到他自己國家一部分的大陸來」，「否則怎麼談呢？」
他說，連身分都不明確，是不好談的，但沒有把現狀維持住，「我就很為難」。
陳德銘也提到，不會因為台灣方面不承認「九二共識」就暫停兩岸民間、經貿交流，會權衡一下國際上多邊組織的可行性，盡最大力量繼續單邊對台灣開放政策利多，「大陸會為台灣人民做得更好」。1060326
(中央社)
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