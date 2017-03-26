各界期待增隊 中職討論一次增加兩隊
中華職棒聯盟今天舉行常務理事會，各球團討論增隊議題，決議未來增加球隊以「一次增加兩隊」為方針，但加盟金、選秀權尚未有具體共識。
聯盟會長吳志揚、各球團常務理事統一獅(二余)忠正、中信兄弟謝明鑫、富邦悍將蔡承儒、Lamigo桃猿劉玠廷與聯盟新任秘書長馮勝賢共同出席會議。
中華職棒聯盟去年就曾經討論過，擴編球隊的五大原則，包括檢視新加入球團營運狀況與形象、繳交加盟金及保證金、先加入二軍隔年才升一軍、洋將與選秀權的戰力優惠等。
不過，今天會後並沒有更進一步的內容，馮勝賢表示，球團對於增隊的議題還有具體的細節要討論，等到達成共識之後，才會一併對外公佈加盟辦法。據了解，各球團對於加盟金、權利金、選秀權的看法還有差距。
總統蔡英文去年提出「棒球三支箭」曾經提到，台灣職棒應該從現有4隊增加為6隊；新任體育署長林德福日前也提出，期待六都各有一支屬地職棒隊。1060326
(中央社)
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