《環台賽》天雨路滑集團摔車 哥倫比亞好手奪首站冠軍

美國依盧密隊艾德溫以1小時39分08秒率先衝線，勇奪環台賽首站台北站冠軍。（自由車協會提供）

2017年國際自由車環台公路大賽首站台北市站，今在台北市政府前廣場起跑，共有21支車隊、105名來自世界各地的車手參加，但首日比賽天公不做美，雨勢時大時小，增添選手們在最後連續彎道加速衝刺的難度，最終也的確出現24人的集團摔車，而終點前衝出的美國依盧密隊艾德溫以1小時39分08秒率先衝線，勇奪首站冠軍。

終點前兩個彎道合計導致24人摔車。（自由車協會提供）

首站在低溫飄雨的不利環境下舉行，但選手們盡情飆速，今年均速來到50.3公里，較去年快了將近1公里，全長83.2公里的路程，雖有選手曾試圖突圍，卻陸續遭主集團追回，比賽最後形成主集團衝刺，但天雨導致府前廣場石板路溼滑，終點前兩個彎道合計造成24人摔車，但依據規定，在終點前1公里摔車的選手，成績與主集團相同。雖有摔車意外，但首站沒有車手淘汰。

依盧密隊艾德溫是哥倫比亞籍，他是哥國頂尖車手，27歲的他，曾兩度在世錦賽領先計分賽奪冠，證明他傲人的衝刺能力，他也曾在2013、2014年登上環義大利三大賽舞台，本次代表美國依盧密隊參賽，憑藉個人出色能力，不但在集團摔車前就衝過終點前連續彎道，更在最後衝刺階段率先通過終點。

台灣表現最佳的車手是前勁洲際職業隊的19歲小將陳建州，他謹記教練徐瑞德指示，以安全完賽為目標，恰好躲過兩波摔車，最後以同成績第17名通過終點，而原本期待在首站能展現衝刺實力的陳建良，卻遭摔車波及，導致左腳膝蓋以下擦傷，所幸並無大礙。

教練徐瑞德表示，本次環台賽第2至4站都是爬坡難度極高的單站，前勁挑選的車手也以登山型好手為主，但坡度難度就如同篩選水果的機制，會將本次參賽選手根據等級篩選出來，他說：「關鍵是把握機會，如果能跟上領先集團，那爬坡能力不見得最佳的選手，也有可能搶下佳績。」

(中時電子報)