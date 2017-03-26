「舊城有感節Part 2」市民拼貼舊城面貌 拓印故事地圖

新竹市大同108舊城再生基地今舉行「舊城有感節Part2」—「漫步舊城‧軼事采風」巷弄彩繪體驗活動，民眾藉由塑膠布及描繪拼貼方式進行彩繪，並以城市空間印象作為創作題材，發掘舊城區的不同樣貌。（郭芝函攝）

新竹市大同108舊城再生基地今舉行「舊城有感節Part2」—「漫步舊城‧軼事采風」巷弄彩繪體驗活動，民眾藉由塑膠布及描繪拼貼方式進行彩繪，並以城市空間印象作為創作題材，發掘舊城區的不同樣貌。（郭芝函攝）

新竹市大同108舊城再生基地今舉行「舊城有感節Part2」—「漫步舊城‧軼事采風」巷弄彩繪體驗活動，民眾藉由塑膠布及描繪拼貼方式進行彩繪，並以城市空間印象作為創作題材，發掘舊城區的不同樣貌，最後更將成品懸掛於舊城巷弄旁，拼貼故事地圖，讓舊城街道展現全新樣貌。

市長林智堅表示，新竹市舊城區刻畫著許多歷史痕跡，更蘊藏著這座年輕古城最珍貴的資產。這次活動特邀藝術家以城市空間印象做為題材，帶領民眾發掘舊城區的不同樣貌，包括人文資源、商家及社區中的生活故事等，以大同108作為舊城印象的展覽空間，除了採集街道風貌與舊城大小事外，也將延伸工作坊區域至週邊街道，讓藝術與日常生活更貼近，創造舊城區風貌展現的更多可能性。

曾經參與前次踏查活動的市民楊先生，回想前次所做的紀錄，當天走過中央路上傳香60年、現已由第三代經營的「原夜市鴨肉麵」，接著是在北門街上從清光緒13年間經營至今、一間充滿歲月痕跡且溫馨的「杏春中藥行」，還有在大同路上販賣新竹米粉最佳搭檔—胡椒粉的「明旭商行」，看到「新竹第一街」(即東前街36巷)上販賣著琳瑯滿目的緞帶及各式各樣鈕扣的「中興百貨行」，以及舊城區內最集中的「銀樓街」…等，彷彿穿梭時光隧道，而透過這次巷弄彩繪活動，更加深入了解舊城的歷史、文化與特有風貌，透過集體創作將新舊記憶精彩呈現。

另參與活動的王小姐則動手描繪出位於中央路上的泉香茶行，她說小時候只有客人來家裡時，才有機會喝到泉香茶行茶罐的高級烏龍茶、香片，那時候媽媽都會打開「泉香茶行」印製專屬的紅白斜條紋相間的塵封紙袋，包覆的茶葉的香氣，這是屬於她自己舊城茶行與「交陪」的記憶。

負責活動策劃的團隊「意點創異」表示，舊城區是一個極具特色的老城，各工作坊結合舊城特色，希望能夠讓參與民眾從生活的工作坊開始著手，透過活動過程認識舊城區，再加上藝術家的陪伴，讓生活空間變得有趣，喚起更多關注、挖掘更多隱藏、聚集更多討論，讓舊城區從被「看見」到被「遇見」！

都發處長陳永源今天也到現場一起動手做，他表示，希望透過巷弄彩繪體驗活動，讓民眾以自己的方式來認識自身所居的城市，更能夠深刻體驗、挖掘新事物，並與商家的互動，讓大家重新思考、回應城市中老舊街區改變的可能性，更透過親身經歷述說出自己重要的回憶、舊城的故事，增加與舊城區的連結。

都發處表示，「舊城有感節Part 2」系列活動後續將於4月13日開始，每逢周四推出「舊城印記‧紙花創作」系列活動，以「認識剪紙」、「剪紙技術」和「剪紙創作」為主題，並以舊城街區為創作題材，歡迎市民踴躍參與體驗，未來大同108將有更豐富多樣的都市再生活動，歡迎市民線上報名（網址：https://goo.gl/b859Xi），或至大同路108號現場報名，全程免費。

(中時)