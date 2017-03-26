清明節將屆 桃消防辦防火宣導

消防局舉辦火災搶救演練。（消防局提供）

消防人員扮演土地公，進行宣導。（消防局提供）

清明節將屆，民眾近來忙著掃墓祭祖，桃園市政府消防局第二大隊鑑於屢傳燃燒金紙造成火警，26日於桃園市中壢區圓光禪寺福慧塔舉辦「清明掃墓宣導暨搶救演練-土地公送福音」活動，進行火災搶救演練，消防局模擬狹小環境中火警，以手抬抽水幫浦，利用天然溝渠抽水進行救災，場面逼真。

除搶救演練外，消防人員扮成土地公、土地婆及超可愛妖怪手錶卡通人物，進行清明掃墓防火宣導，並發放水袋宣導單，期盼掃墓民眾能夠了解「雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾」等宣導內容。

(中時)