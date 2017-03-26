2018選舉 郝龍斌目標6都最少拿2都

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，2018年選舉，6都最少要拿2都；過去國民黨不是沒有能戰的人才，但卻缺少敢戰的勇氣。因為「勝選成英雄、敗選成狗熊」，沒有長久戰的準備。

郝龍斌中午在臉書發文表示，關於2018年縣市長選舉的規劃，他已經思考1年了，國民黨要重新站起來，這是關鍵第一步。因為國民黨唯有先增加地方實力，才能制衡民進黨的一黨獨霸。

2018什麼才叫勝選？郝龍斌提出3個目標：藍軍執政縣市要增加、6都最少要拿2都、國民黨全國得票數要增加。很難，但在民進黨荒腔走板的執政下，如果國民黨做不到這三點，那未來的路會更難。

至於候選人，郝龍斌提出3個想法：1、候選人要能提升國民黨形象，讓選民耳目一新，願意再次投下信任票。2、會贏的地方就要大膽提會贏的人，不論是破格徵召或泛藍協調都好。3、黨要有計畫、有資源的培養願意在地深耕、再戰、續攻的人。

郝龍斌認為，艱困選區輸一次沒關係。只要年齡和心態都能再繼續服務深耕的人，黨就要給資源，再接再厲，才能不斷累積選票能量。敗一次、走一個，只是在耗損選將而已。

他認為，尤其對於青壯世代，國民黨要的也不是刺客，那種不成功便成仁，太悲壯了。黨內青壯人才不能當犧牲打，黨要能包容他們輸一次、兩次的可能，只要有潛力、實力、形象者，黨就不能棄才，要繼續培養他們；這樣青壯世代才會不怯懦，敢為黨一戰、再戰。

郝龍斌認為，未來不論是江啟臣、陳學聖、蔣萬安、曾銘宗、連勝文、羅智強、侯友宜、陳宜民、徐臻蔚等，所有黨內中生代的優秀人才，2018、2020為國民黨出戰已不是福利，而可能是大家「逃不掉的任務」。

郝龍斌說，他當選黨主席後，一定要把國民黨過去常常是自掃門前雪的孤軍奮戰，轉成大家同舟共濟、榮辱與共的團體戰。讓黨內人才能戰、願戰、敢戰。1060326

(中央社)