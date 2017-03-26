林鄭月娥當選港特首 陸網民：北京欽定

香港行政長官（特首）選舉結果公布，共1163張有效票，前政務司長林鄭月娥以777票當選香港特首。選舉結果引發大陸網民討論，有中國大陸網民更在微博直呼林鄭是北京當局「欽點」。

此外，選前民調最高、獲泛民主派表態支持的前財政司長曾俊華獲365票，前法官胡國興獲21票。

北京中央選前沒有點名屬意人選，但從香港親北京報章和人士的談話來看，林鄭月娥似乎是北京屬意的人。

為此，許多大陸網民在微博留言認為，選舉結果似乎顯示「中央欽點」的跡象，更有大陸網民質疑，林鄭月娥支持率比曾俊華低，卻仍當選，「川普、希拉蕊跟我黨（中共）比起來還是小學生嗎？」

此外，有香港網友認為，林鄭月娥未來將繼承現任特首梁振英的執政路線成為「梁振英2.0」、「689（梁振英2012年得票數）2.0」；更有人批評「又成功推一個傀儡上去」。1060326

(中央社)