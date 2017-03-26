蔡正元批馬英九 馬辦籲洪秀柱給交代

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天表示，馬英九已多次聲明停止「黨內互打」歪風，但黨中央仍不放過馬英九，任由政策會執行長蔡正元持續放話攻擊傷害黨內同志，令人遺憾。

國民黨政策會執行長蔡正元上午在臉書發文表示，台獨有三台：民視、華視、公視，這句話是民視董事長郭倍宏說的。華視和公視是納稅人支撐的公有電視台，馬英九8年執政，拿華視、公視毫無辦法，內無能臣，外無戰將，剩立場不明的金家軍，對台獨不沾鍋又不敢踫。

徐巧芯呼籲，請黨主席洪秀柱不要再刻意縱容幹部攻擊黨內同志。即便蔡正元聲稱自己是不支薪的志工，然而蔡正元能擔任政策會執行長一職，乃是黨主席任命。若連自己的黨務主管都管不動，那麼何以領導整個國民黨？

她說，明知「黨內互打」的始作俑者就在國民黨內，為何黨主席遲遲不處理？究竟是刻意放任，或是管不住部屬？洪秀柱應該給個明確的交代。

徐巧芯表示，蔡正元已多次對馬英九進行人身攻擊，至今仍不知自我反省，擔任黨職前後期間，涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害黨的形象至鉅。

她說，這次的胡亂批評更是不可理喻，如果蔡正元認為華視、公視等公營媒體立場偏頗，為何不去批評政府及執政黨，而是把炮火對準黨內同志？

徐巧芯表示，這些有意傷害國民黨的諸多舉動，不得不讓人懷疑蔡正元的動機何在？如不是為了黨主席選舉，難道是刻意替綠營製造藍營內亂？綠營人士可能已經開始把蔡正元視為自家人了。

徐巧芯說，蔡正元日前曾公開表示，黨主席選舉後就離開黨中央職位，但蔡正元在這段期間不斷挑動黨內對立，製造分裂，實在讓關心國民黨未來發展的人憂心。或許蔡正元將來拍拍衣袖，瀟灑離去，但其所造成黨內的傷害，恐怕難以彌補。

徐巧芯呼籲洪秀柱要以黨的未來為重，不可再讓國民黨一直流血不止。1060326

(中央社)