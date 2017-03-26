虎頭山智慧導覽APP 手機呈現美景解說
虎頭山環境教育園區智慧導覽APP26日啟用，桃園市長鄭文燦表示，虎頭山公園遊客數量眾多，為減輕導覽志工負擔，也提升旅客自主遊覽的樂趣，市府建置「虎頭山環境教育園區智慧導覽APP」，歡迎市民及旅客下載，到虎頭山環境教育園區親身體驗生態之美。
遊客下載後只要開啟APP，即可進入導覽地圖，當遊客走到導覽點附近時，手機就會自動呈現美景解說介紹，隨時隨地的進行生態導覽，感受不同的導覽體驗，更能了解虎頭山公園的豐富生態及人文資源。
鄭文燦表示，「虎頭山環境教育園區智慧導覽APP」是「智慧生活計畫－桃園觀光導覽網維運暨擴充案」下的子計畫，APP可透過QRcode掃描、網路商店等方式下載，其中也規畫注音版本，適合學齡兒童使用；結合藍芽技術的iBeacons節點，提供園區生態導覽服務。
(中時)
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