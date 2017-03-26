全台首座VR美術館 落腳桃園國小
全國第一所國小「VR虛擬美術館」成立，桃園國小率全國之先，打造全國第一間虛擬VR學生美術館，無限延伸藝文作品展覽的時空。六年六班學生王樂宇表示，透過VR虛擬美術館讓自己的的作品「虛實合一」，就像進入「多啦A夢異次元」一樣的時空。
桃園國小校長吳雅芬表示，桃小勇於迎向雲端浪潮，注入創客的新元素，建立智慧創客教室，讓教師善用數位科技資源，鼓勵學生合作學習，從做中學，找到學習興趣及夢想。
市府教育局與健行科大資管系教授歐陽芳泉及其團隊技術支援，讓桃小VR虛擬美術館夢想成真，吳雅芳歡迎大家到桃園國小VR美術館，一同觀賞桃小第36屆畢業美展；一起來動手操控機器人，來一場熱血的「機器人鋼鐵擂台」競賽。
另外，動手實作、跨域學習、資訊整合正是創客教育的核心要素，學校同時打造桃園市首座「智慧創客教室」，整合數位3D列印、機器人、雷切、CNC與傳統木工、紙藝、裁縫、積木，創造從幼稚園到國小高年級都可以盡情操作、激發創意與想像力的學習空間。
(中時)
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