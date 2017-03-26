女子寒夜濕透躲騎樓 警用人臉辨識助返家

女寒夜迷路，警助返家。（中壢警分局提供）

一名24歲女子今天(26日)凌晨全身濕透，獨自在桃園市中壢區中山東路、龍東路口下騎樓不斷走動，桃園市中壢警分局仁愛所員警陳鵬任、簡全偉巡邏路過發現有異，上前關心時才發現該名女子未帶證件，也無法清楚表明身份，於是帶回派出，以人臉辨識系統確認身份。

經調查，發現原來是患有患有思覺失調症、家住在發現地附近的女子，家人獲報到派出所時透露，女子多年前曾經走失，近來狀況穩定，很少迷路不歸，猜想是當天全家人外出，女子一時心慌，才會半夜走出家門，家屬對員警熱心相助頻頻致謝。

(中時)