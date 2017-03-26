土耳其是否加入歐盟 艾爾段擬再辦公投

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，在預計4月16日舉行的公投決定是否擴大總統權力後，土國可能就是否繼續加入歐盟會談，再次舉行公投。

路透社報導，艾爾段在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）1場與英國合辦的聯合論壇上表示：「我們現在正在準備舉行4月16日的公投，之後我們可能會展開另1次公投，討論加入歐盟談判，我們將遵照我們人民所表示的意見。」

昨天，艾爾段才誓言要重新檢視所有與歐盟的政治及行政關係，包括1項控制非法移民的協議，但土耳其仍會與歐盟維持經濟關係。

土耳其官員原定在德國及荷蘭境內為土國公投而舉行活動，這些活動是向移居國外的土耳其選民尋求在公投中投下贊成票，但遭德國與荷蘭當局取消，土耳其與歐盟國家關係隨後在過去數月迅速惡化。

這兩國都宣稱是基於安全顧慮做出這項決定，但艾爾段指控他們採取「納粹手段」，以及侵害言論自由，這些言論觸怒數個歐盟國家政府，爭論越演越烈。

艾爾段說：「土耳其已在（歐盟的）門口等了54年。」他指的是從1963年安卡拉當局成為歐盟夥伴時開始，歐盟當時是個經濟聯盟。

土耳其2005年與歐盟開始進行入盟談判，但進展速度緩慢，主因於土國過去的人權紀錄、種族分裂的賽普勒斯（Cyprus）問題，以及部份歐洲國家不願意接受1個人口大部分為穆斯林的國家加入。

在阻止數以萬計難民與移民從中東及更遠處逃往歐洲的協議中，土耳其是不可或缺的角色，安卡拉當局在此協議中可獲30億歐元的歐盟經濟支援做為回報。（譯者：中央社廖禹揚）1060326

(中央社)