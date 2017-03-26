史瓦濟蘭總理訪台 擬與蔡英文會面
外交部表示，史瓦濟蘭王國總理戴巴尼（H.E. The Right Honorable Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini）一行13人應我國邀請26至29日訪台，預計期間會見總統蔡英文。
外交部指出，戴巴尼在台停留期間將會見蔡總統，代表史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）向蔡總統致意，並接受外交部長李大維款宴，就雙方關切議題交換意見。
訪團另將參訪中華民國對外貿易發展協會、新北市立黃金博物館、鐵觀音包種茶研發推廣中心、國家文創禮品館等文經建設，以及拜訪有意赴史國投資的企業。
外交部說，本次是戴巴尼第8次訪台，訪團成員尚包括經濟企劃暨發展部長項古聖親（H.R.H Prince Hlangusemphi Dlamini）、外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Mgwagwa Gamedze）、外交暨國際合作部政務次長恩賽果（Amb. Joel Nhleko）、經濟企劃暨發展部政務次長史都華（Bertram Stewart）及財政部政務次長班別（Bheki Bhembe）等史國內閣重要官員。
(旺報)
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