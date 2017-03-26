交大土地公愛喝仙草蜜 有求必應
交大土地公愛喝仙草蜜是交大學生熟知的傳說，每年考季來臨前，交大北大門前的土地公廟就熱鬧滾滾，祈願考生總會提著口感柔軟、滋味甘甜的仙草蜜罐頭堆滿土地公案前，形成一大奇觀。前來拜拜的考生也不完全是交大學生，許多新竹縣高中以上的考生也都會到這裡來祈求學業順利，考上理想學校，因為口耳相傳，甚至連學業上、校園生活上的鎖事，也都拜託土地公幫忙指點保祐。
「2017交大藝趣節-孤島」，以「Artathon」藝趣松為名（Art+Marathon），代表一場藝術的馬拉松競賽。特別邀請泰山擔任合作廠商，指定以「仙草蜜」為創意主角，意圖讓充滿傳說的傳統經典商品發揮各種的可能性。3月26日活動閉幕日，交大將邀請所有創作人與企業交流，主動提案，爭取自己的作品成為率先在校園中換新裝的最佳創意。
「藝趣松」黑客松活動「Artathon=Art+Marathon」是一場藝術創作的馬拉松，網羅充滿創意理念的學生在有限的時間內集體創作，將構思理念實體化，同時媒合企業對學生創意的提案與形象廣告、行銷內容之可能性，讓學生實踐創意，同時企業亦可發掘優秀人才的雙贏活動。
交大與仙草蜜的良緣完全拜土地公所賜，延續土地公最愛仙草蜜的傳說作為主題，支持學生創作理念，將傳統飲料產品年輕化，結合土地公主題創作校園版仙草蜜，祈求考運、財運、事業運、平安運、姻緣運時更靈驗。
究竟3月26日交大學生會端出什麼樣的包裝向泰山爭取換裝？交大學生是不是也在創意馬拉松前，拿著仙草蜜向土地公好好的祈願，結果令人期待。
(中時電子報)
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