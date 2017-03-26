弱視生挑戰馬拉松 林佳龍兌諾陪跑
2017神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松讓愛起飛路跑賽今天開跑，弱視生陳嘉峰挑戰10公里，他希望台中市長林佳龍能再次牽他的手一起跑，林佳龍風雨無阻、實現承諾。
2017神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松讓愛起飛路跑賽今天上午6時在神岡國小起跑，雖天公不作美，雨勢不小，但仍吸引4000多名跑者參加。林佳龍、立委洪慈庸、市議員陳清龍等人一起鳴槍。
患有重度弱視的陳嘉峰，2年前參加4.8公里路跑，當時他由林佳龍牽著他的手起跑，帶給他信心完成挑戰；今年陳嘉峰報名參加10公里挑戰組，他的心願是希望林佳龍能再次牽起他的手一起跑。
「嘉峰，我來了！」林佳龍信守承諾，一早出席馬拉松路跑，他再次牽起陳嘉峰的手，在大家的加油聲中，2人一起開跑。陳嘉峰說，「有信心完成挑戰！」
「跑出自信心、跑出光明未來！」林佳龍表示，他信守約定參加，鼓勵身障朋友們勇敢走出戶外，學習開朗健康的人生，市府相當重視身障朋友權益，將籌設身心障礙者運動中心及辦理各項活動，讓身障朋友也有運動好環境。
洪慈庸說，馬拉松是一項挑戰自我的運動，今天具特別的意義，8位視障小天使也參加挑戰，希望每個人共同為他們加油。
7位台中視障小天使也報名3.6K組，林佳龍也回頭再陪同起跑，希望他們都能完成自我挑戰，他說，「視障天使化不可能為可能，堅持到底的精神令人感動。」1060326
(中央社)
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