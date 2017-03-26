提振台灣經濟 林毅夫：先解決政治問題

北大國家發展研究院名譽院長林毅夫今天說，提振台灣經濟，西進還是最好的機會，政治問題應該要先解決；他提及自己的父親與姐姐時還兩度哽咽，並向媒體表示，還是很想回台灣。

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會，舉行新書發表會，並和媒體互動。林毅夫在記者會上以及會後接受媒體訪問時，作上述表示。

當被問及對政府力推的新南向政策看法，林毅夫說，90年代南向政策已經證明以政治干預經濟，對台灣經濟發展是很不利的，他接著用台語說，「咱台灣人啥都可以輸，經濟輸去每項都輸了」。

他表示，過去跟著政府南向的台灣企業，大多鎩羽而歸，如果新南向真的要推行，相信大部分企業也不會跟著過去，如果去也是鎩羽而歸，台灣在經濟發展上，應該抓住大陸經濟成長的機遇。

林毅夫針對兩岸的經濟發展變化做出對比，父親1989年到大陸探視他時，還不斷提出台灣經驗給大陸經濟發展做參考，而且信心滿滿，說到這時，林毅夫哽咽了幾秒；接著又說，姐姐90年代末到大陸探訪時，則是想要在大陸做點小生意，隨後又停頓了5秒。

媒體會後問他，是否還想回台灣？林毅夫說，當然想回去、一定是想回去的，接著用台語說，「咱自己的厝（我們自己的家），當然想要回去」；被問及是否有持續申請返台，他則說，「要找到一個適當的機會吧」。

此外，媒體詢問，除了和大陸合作，對台灣經濟發展還有其他建議嗎？

林毅夫表示，兩岸要能坐下來談，就是在「九二共識」基礎之上，很多方面都能好好談。「政治問題先解決吧，西進還是最好的機會」，現在市場在大陸，如果台灣不來，別人也不會等你，「別人先發展我們就輸了」。

林毅夫1952年出生於宜蘭，1979年在金門服役時攜帶軍籍證明及有關資料，從金門泅海約2公里叛逃到廈門。他目前為中國大陸中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員。1060326

(中央社)