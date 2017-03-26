心靈講師涉性侵 背景資料遭起底
34歲男子吳東融在北市開班授課，講授心靈相關課程，利用女學員們對他的信任，在汽車旅館內安排「課後輔導」，對女學員指姦、性侵甚至在私處滴蠟油，吳嫌目前遭到羈押；吳嫌背景資料陸續遭網友起底，他畢業於新北市某高職，熱愛美術、畫畫，父母在北市經營紅豆餅店，退伍後從事廚師相關工作，最後才改行當起老師。
鄰居透漏，「吳嫌好像還不錯的人啦，他這邊不是上課的地方，這邊是店面做紅豆餅生意。」另外有餐飲店老闆說，「吳嫌很乖、人很好，很孝順！」
事件曝光後，有網友在吳嫌臉書留言「我那時候在那個群，他們看起來沒這個跡象。但那個性侵者那時在群組都宣稱他說他賺很多錢，還有占卜卡的部分，個人覺得他只有3分準。」
網友說，畢竟牌卡學過的人就算不精，確實還是可以講出一個所以然。但程度是無法幫助協助解決很多人的生命議題，只不過性侵者確實蠻能言善道的，這是真的！
另外有其他網友詢問「那些上過課的人會覺得自己很蠢嗎？」有支持吳嫌的網友回應，「我上過課但我一點都不覺得蠢，任何想要精進 提升自己的人都不蠢，蠢的是只看表象打翻整艘船的人。」
(中時)
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