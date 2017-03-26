邁阿密網賽 詹皓晴女雙晉16強

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詹皓晴邁阿密網賽女雙挺進次輪。(取自詹皓晴臉書)

邁阿密網賽，大會女雙第7種子詹皓晴與美國搭檔阿塔沃（Raquel Atawo），26日首輪面對中國張帥與澳洲傳奇名將絲托索(Samantha Stosur)，在對手次盤第3局打完棄賽下7比6(4)、1比2挺進次輪。

詹皓晴／阿塔沃首盤取得4比1領先，但隨後遭對手破發，雙方拚至搶七決勝局，詹皓晴／阿塔沃3比4後連下4分，7比4拿下首盤。次盤打到第3局，1比2後對手棄賽，最終詹皓晴／阿塔沃順利挺進次輪。

(中時電子報)