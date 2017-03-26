恆春古人之墓 埋葬無解之謎
屏東恆春18公墓，有一座「古人之墓」，平常淹沒荒草中，只有清明時節方能看到全貌，黃土下埋葬著無解之謎，但曾有神祕女子祭拜。
國境之南，恆春18公墓，因清明節將至，平常雜草叢生的公墓，最近變得相當乾淨，公墓中神秘的「古人之墓」也再度引人注意。
「古人之墓」在公墓的下方，墓碑上沒有名字，也沒有留下生辰和忌日，以及陽世子孫等資料，墓碑上只寫著「古人之墓」；不過，墓碑是新的，用水泥簡單做成，墓碑後一坏黃土。
祖墳就在旁邊的盧偉傑說，「古人之墓」的墓碑雖然是新的，但這個墓已經很久了，去年他掃墓時，墓碑還是舊的石頭，今年換成新的。聽管理員說，這個墓已有數10年，但到底有多久，沒人知道，也未曾看過親友掃墓。
盧偉傑說，家族都是在清明節前掃墓，他印象中，有1年，曾看到1女子祭拜「古人之墓」，但她只以簡單的水果祭拜，燒完紙錢就離開，後來就未曾再看到這名女子出現。
經常在18公墓做墓的吳姓工人說，這個「古人之墓」應該還埋著人，古時候連三餐都吃不飽，可能是親友只簡單的用土埋著，後來有人不小心挖到，只好幫他重新埋葬，幫他立碑，取名「古人之墓」。1060326
(中央社)
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