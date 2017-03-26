台高中生在非推養雞計畫獲表揚

華僑高中學生在非洲肯亞推養雞計畫，獲金車文教基金會表揚。（陳怡誠攝）

新北市華僑高中學生梁容爾、黃沐庭等人，2年前送舊鞋到肯亞給當地小朋友穿，回程時當地牧師送一隻公雞為他們餞行，但他們沒有吃了雞，反而發展成「KuKu Project非洲養雞計畫」，已幫助600戶貧戶自立更生、經濟獨立，今獲金車文教基金會表揚。

金車文教基金會舉行2016年「愛讓世界轉動，兒少公益行動」，全台63組團隊報名，500多位國小、國中、高中之兒童及青少年參與，最後選出24組優秀團隊，獲特別獎隊伍可到東南亞參與兒少會議交流，特優獎則得到2萬元獎金。

梁容爾、黃沐庭等人組成的「華僑高中根與芽扶輪少年服務團」，從原本參加民間團體「舊鞋救命」計畫送舊鞋到肯亞，進一步發展成「KuKu Project非洲養雞計畫」，幫當地民眾脫貧，因此獲得特別獎。

梁容爾說，2年前他們到肯亞送舊鞋後，回台灣前，當地牧師致贈一隻公雞為他們加菜餞行，但她說服伙伴不要吃了牠，並請當地牧師幫忙再買幾隻蛋雞，送給當地貧戶飼養。數月後傳回好消息，受贈蛋雞的人家因為這些雞，生活有了很大改善，賣雞蛋的收入，還能到市場做小生意。

這起事件激勵了梁容爾及黃沐庭，她們發想了「KuKu Project非洲養雞計畫」，在台灣募集了60萬元，然後到肯亞給每個貧戶1隻公雞、4隻母雞，共幫助了600戶，藉由養雞生蛋過程改善家計。

黃沐庭表示，剛開始幫助肯亞人養雞是以戶為單位，後來發現最大的問題是雞常會被偷走，因此，她們設定下一階段的計畫，以村莊或學校為單位，大家一起養雞，獲利則均分。

台中市建功國小學生何翊華、陳惟蓁等7人組成「冒險部落」團隊，她們小三時，教室的上方剛好是頂樓，有一大片空地，就在那裡種植小麥等雜糧作物。

去年，她們升上5年級，雖然被分到不同班級，但仍讓這個行動延續下去，正好讀到社會課本中介紹原住民文化，因此她們嘗試開始種植小米和紅藜，由於具有恆心、毅力，因此獲得特別獎。

(中時)