許茹芸同框梁詠琪慶生 圓潤身材被爆有喜？

許茹芸近日身材圓潤，被網友推測懷有身孕。(圖/梁詠琪微博)

許茹芸踏入歌壇以獨特「芸式唱腔」，在台灣歌壇占有一席之地，當年更與李玟、張惠妹並稱「台灣歌壇三大天后」，不過在嫁為人妻後逐漸淡出歌壇，昨天她在臉書PO出幫姐妹梁詠琪慶生的合照，不過因為身材較以往圓潤，也被外界揣測是否有喜?

許多粉絲期盼許茹芸復出開唱。(圖/本報系資料照)

許茹芸臉書曬出與梁詠琪和女兒的合照，並寫道「親愛的小梁同學應該是緣分的安排,幾乎都在很多不同的地方，每年慶祝著妳的生日，當然今年也不例外」，短短一句話道出姐妹情誼，不過照片中許茹芸雖著黑衣，但身材卻略顯圓潤，肚皮更明顯隆起飄孕味，也讓網友詢問「懷孕了」?

至於是否懷有身孕?許茹芸透過友人表示：「謝謝大家的關心！我的肚皮有在保養，一切順其自然，有好消息絕對會公開跟大家分享喜悅」，至於肚子看起來疑似懷有身孕，她表示只是拍照角度問題。

(中時電子報)