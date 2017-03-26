《環台賽》大手筆網路直播 全程收看更方便
環台賽是國際車總（UCI）認證的2.1級賽事，賽事水準吸引不少國際車隊到訪，如今為了迎合網路直播時代，自由車協會更找來TVBS進行全程網路直播，這是過去從未有過的創舉，儘管成本大幅提升，更增加不少轉播難度，但無論是車協或是轉播單位都認為，這是提升國內轉播水準與推廣自由車運動的絕佳機會。
今年自由車環台賽共有5站，台北市站是城市繞圈賽，轉播難度相對較低，接下來新北市、桃園市、南投縣等站，都會騎進台灣著名的山地路線，不僅對選手是一大考驗，對轉播團隊的訊號與網路接收，更是亟需克服的難題，TVBS為直播環台賽，不但出動超過90人轉播團隊，SNG車、OB車與4G包等轉播設備都派上用場。
由於網路直播已是現代潮流，自由車協會也希望透過網路，增加更多與民眾互動交流的機會，儘管直播、製播節目與歐洲體育台節目的製作費用，合計超過千萬台幣，但車協仍毅然決定投入資源，希望從今年起，讓環台賽透過網路直播，能將第一手賽況傳遞出去。
環台賽今年獲得政府預算挹注儘管較去年大約打了8折，但自由車協會強調，網路直播就算必須花費大量資金，大幅提升環台賽成本，但為了讓更多人能看到環台賽精彩賽況與台灣之美，將持續努力經營網路直播，更會持續加強轉播品質。
今年環台賽轉播資訊如下，TVBS首度全程網路直播精采賽事，直播網址：http://news.tvbs.com.tw/live/news4live/。此外，3月26至30日每天18時至18時30分，TVBS 56台還有當天賽事精華可以回味。收視涵蓋50幾個國家的歐洲體育台，也將以20種語言播出國際自由車環台賽精華。
(中時電子報)
關鍵字：直播
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