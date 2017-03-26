12小時投進2750球破紀錄 美醫師辭世

美國加州1名曾連續投籃罰進2750顆球，締造金氏世界紀錄的足科醫師安柏瑞（Tom Amberry）辭世，享壽94歲。

美聯社報導，安柏瑞孫女勞珊（Roxanne Amberry）證實，安柏瑞18日在長堤（Long Beach）與世長辭。

這位退休的足科醫師1993年連續投籃12小時、罰進2750顆球後，在金氏世界紀錄奪下一席之位，也為他帶來一陣短暫的名氣。

安柏瑞之後曾說，他原本可以投進更多球，但1名管理員打斷他，因為橘郡那座小型體育館那時該關門了。

根據「洛杉磯時報」（LA Times），他說：「我那時可以投進更多，非常多」，「但他們關閉體育館了，所以他們把我趕出去。」

出生於北達科他州大福克斯（Grand Forks）的安柏瑞曾代表北達科他大學出賽，之後換到長堤城市學院（Long Beach City College），並且被獲選為年度大二球員。

那時的明尼阿波利斯湖人隊願意提供合約給安柏瑞，但他反而選擇進入足部醫療學校，並於1915年在長堤開業。

安柏瑞1991年退休後，籃球成為他閒暇之餘的興趣，除了週日之外，他每天都會在海豹灘（Seal Beach）1個運動俱樂部罰球至少500顆。

根據他留下的筆記，他曾連續投進500顆球473次。

安柏瑞1994年向「運動畫刊」（Sports Illustrated）解釋，「罰球1次需要6秒，在那6秒鐘你必須心無旁騖。」（譯者：中央社周莉芳）1060326

(中央社)