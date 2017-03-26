男足戰土庫曼 前場戰力有提升 中路防線是考驗

朱恩樂（左）與吳俊青若同時上場，會是中華隊最強的搶點型箭頭組合。（李弘斌攝）

中華男足今晚6時在亞洲盃最終輪資格賽迎戰土庫曼，有西班牙混血後衛殷亞吉、土耳其「台灣女婿」朱恩樂兩大強援歸隊，的確加分。不過中後衛用誰搭檔殷亞吉？若打4-4-2將朱恩樂與吳俊青都推上鋒線，能否兼顧攻守平衡？畢竟這次中場陣容都屬攻擊型，中軸防線如何守住刁鑽的明加佐夫（Ruslan Mingazow），將是一大考驗。

大頭邱育宏對越南把關表現非常出色。（李弘斌攝）

北市大同的魏沛倫可望是先發左後衛。（李弘斌攝）

中華隊的大門目前最無懸念，「大頭」邱育宏憑藉對越南友誼賽的精彩表現，已是門神的不動人選。右後衛是隊長陳毅維，左後衛則以北市大同的魏沛倫先發機會較高，洪子貴替補。

殷亞吉歸隊坐鎮中後衛，對越南之戰看得出他對防線的重要性，問題是誰是他的最佳拍檔？老搭檔陳庭揚對越南之戰於70多分鐘換下殷亞吉，等於兩人該役完全沒配合過。李品賢是役先發還進球，氣勢不錯，但與殷亞吉的配合上仍有不少盲點，面對土庫曼更不容許犯錯。

西班牙混血後衛殷亞吉（中）也重返中華男足陣中。（李弘斌攝）

中前場部分，左翼陳浩瑋是目前位置最確定的人選，問題是採取何種陣型。日籍教頭黑田和生日前表示，基本陣型將是4-4-2，以此來看，中華隊這次有吳俊青、朱恩樂兩名中鋒，的確有踢4-4-2的空間，但這表示陳柏良得回撤中場，不免辜負他攻城拔寨的進攻能力，且陳昭安因傷缺陣，右路也少了先發首選。

顧及攻守均衡，中華隊在中場中路仍以3人布陣為宜，也就是踢4-4-1-1或4-2-3-1，讓陳柏良踢第二前鋒或攻擊中場。溫智豪是防守中場的不動人選，搭檔可能是林建勛或林昌倫，其中又以他在北門高中的老同學林建勛的可能性較高。

若踢單箭頭，對越南、東帝汶、關島一系列國際賽都能進球的吳俊青，應是首選，朱恩樂在中甲踢過多個進攻位置，成了活棋，可能安插在右翼伺機而動，當中華隊從左路起球時，也能多增加一個空中搶點的威脅。

溫智豪對土庫曼需要在中場多做防守苦工。（李弘斌攝）

倘若中華隊在比賽中需要搶攻，把朱恩樂推上鋒線，右路換上對越南展現盤帶突破能力的陳家駿，或者把陳浩瑋移到右路，左路換上有左腳優勢的洪子貴，則是可能的B計畫。

中華隊這次陣容的最大罩門，是嚴和生因狀況不佳未入正選名單，中場欠缺有身材，能跑、能頂的防守型球員，再加上中後衛的磨合度是個問號，讓中路防守成為此役的最大考驗，或許得靠剛過生日的溫智豪多做些苦工了。

(中時電子報)