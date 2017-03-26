戴更基：養狗不要用外型決定

動物行為治療師戴更基表示，有很多品種的狗狗並不適合繼續繁殖或是養在家裡當寵物，他呼籲飼主「養狗前想一想，請不要用狗的外型決定」。

汪星人在家裡跑來跑去，可愛逗趣的模樣總是惹人喜愛，但其實不少飼主抱有品種迷思，會用外型來決定要飼養的狗狗，但戴更基指出，有太多太多的例子都說明，很多狗品種並不適合繁殖或是養在家裡成為寵物。

戴更基表示，養狗狗的好處不勝枚舉，包含可以降低主人血壓、減少氣喘發生率、增加心臟病患存活率；狗狗也可以幫助盲人、聽障朋友、及早警示癲癇患者的發作、幫助醫生診斷癌症腫瘤細胞、找到埋在地底下的活人或是亡者等。

不過，在人類享受養狗益處的同時，也該想一想為什麼要養狗，當人類在挑選狗品種的同時是因為狗的基因特質而挑，還是純粹只是喜歡牠的外型毛色而挑？

戴更基舉例，邊境牧羊犬並不是因為喜歡牧羊，而是因為追趕羊群能維持平衡狀態而讓牠感到滿足、自在，而飼主挑選了這樣的狗，卻沒有提供合宜的環境，甚至對牠追車行為感到厭煩。

此外，鬥牛犬牙齒結構異常、關節結構異常，還無法適當的呼吸換氣，只是因為人類喜歡，狗狗就要帶著遺傳缺陷過這一輩子。

戴更基表示，有太多太多的例子都說明，很多品種的狗狗並不適合繁殖或是養在家裡當寵物，而人類卻只看到了自己的這一塊，忽略了狗狗需要的那一塊，這樣對待狗狗其實很殘忍，養狗前想一想，請不要用狗的外型做決定。1060326

(中央社)