不死鳥 郭泓志支援大聯盟熱身賽
7度開刀的台灣左投郭泓志，今年重返美國職棒戰場，今天被叫上大聯盟支援熱身賽，雖然沒有出賽，但出現在牛棚熱身。
郭泓志上次在大聯盟登板是在2012年3月，距今已有5年，當時他還身穿著洛杉磯道奇隊的球衣。隨後郭泓志回到台灣，加入中華職棒統一獅隊，但仍然為傷所苦。
今年郭泓志傷癒復出，並與美國職棒大聯盟的聖地牙哥教士隊簽下小聯盟合約，尋求在美國職棒的東山再起。郭泓志目前在小聯盟熱身賽已有出賽紀錄，還曾飆出時速150公里的速球。
今天教士隊與舊金山巨人隊在熱身賽交手，郭泓志也被叫上大聯盟支援，並在牛棚熱身，雖然最終仍然未能出賽，但對尋求重回大聯盟的郭泓志而言，仍是一個好兆頭。1060326
(中央社)
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