水情吃緊 嘉義蘭潭音樂噴泉停演

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嘉義市政府今天表示，水情吃緊，嘉義地區將於4月5日進入第一階段限水，蘭潭風景區音樂噴泉配合停止展演，將視蘭潭水位恢復情形公告重新啟動。

嘉義市府指出，嘉義地區正在枯水期，蘭潭水庫蓄水量持續下降，到24日為止水位標高降至68.18公尺，蓄水量百分比只有45.54%，缺水情況嚴峻。

經濟部決議嘉義地區4月5日起進入第一階段限水，自來水公司嘉義給水廠同步夜間減壓供水，嘉義市府配合同日起，暫停水舞表演，進行相關器材保養。

嘉義市府表示，依據過去水情紀錄，大約會有2個月的枯水期間，音樂噴泉重新啟動展演時間將視水位恢復情形另行公告。1060326

(中央社)