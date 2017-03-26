全原住民運動會 比賽項目非你想像
106年全國原住民族運動會在新竹縣登場，比賽項目包括負重接力、傳統鋸木等「原民強項」，不少民眾首次看到如此特別的運動會賽項，直呼「太有趣了」。
運動會昨晚舉行開幕儀式，各項賽事今天陸續登場，新竹縣長邱鏡淳、體育署副署長王水文戴著原住民圖騰頭帶，為各縣市的選手加油打外，同時也親自「參賽」，拿起鋸子鋸木，不過跟原民選手們相比，他們鋸得氣喘吁吁、滿身大汗。
竹縣府表示，此屆全國原住民族運動會共有19個縣市選手4489人參加15種運動競賽，賽會共分為田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球等7項原住民族擅長的競賽種類，還有傳統舞蹈、傳統射箭、傳統摔角、傳統鋸木、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛與傳統拔河等8項原住民族傳統民俗體育活動，有別一般運動競賽。
參加傳統鋸木項目的尖石國中國二學生張詩婷完賽後，不停地甩動紅透的雙手，她說，平常沒有鋸木經驗，只有在賽前練習，喘呼「手好酸，好擔心鋸不斷」。
「堅持到最後一刻、永不放棄。」來自苗栗泰安的選手則分享，要先把線的頭、尾兩端稍微鋸開，再集中精力、一股勁地鋸中間段，這樣才能節省時間」，展現原民精神。
本屆擔任田徑場及傳統民俗活動競賽的總裁判長劉富福表示，他過去參加過好幾屆原住民運動賽事，今年擔任裁判，對新竹縣舉辦活動的用心和細心，留下深刻的印象。1060326
(中央社)
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