男車內開桶裝瓦斯 警消鬼門關前救出

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48歲呂姓男子今天開車載著一桶開啟的桶裝瓦斯，飄出濃濃的瓦斯味，高雄市警消據報趕往救護，先噴灑水霧稀釋現場濃度，再救出呂男提供氧氣後送醫，在鬼門關前順利救人。

警消與員警獲報高雄市仁武區有一輛汽車車內疑有人想不開，副駕駛座還載有一桶小瓦斯桶，並飄出瓦斯味，狀況緊急。

警消與員警趕往現場，發現汽車駕駛於車內開啟桶裝瓦斯，立即以水線防護及稀釋現場濃度，救出意識清楚的呂男，救護人員提供氧氣後送醫觀察。

警方初步調查，呂男獨居案發現場附近，不願表示做出這項行為的原因，員警已持續開導。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1060326

(中央社)