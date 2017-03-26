冷氣團加水氣 玉山降雪合歡山公路坍方

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大陸冷氣團配合水氣，玉山今天下午觀測到降雪，目前水氣持續通過，降雪持續，有機會直到今天傍晚，後續接冷乾空氣通過。

大陸冷氣團影響，玉山今天氣溫維持攝氏0度到1度左右，但下午1時45分氣溫下降到攝氏零下0.1度，中央氣象局玉山北峰氣象站下午2時5分觀測到下雪現象，目前水氣持續通過，降雪現象有機會持續到傍晚，後續接著一波冷乾空氣通過。

也有民眾今天到合歡山武嶺地區等雪，不過根據中央氣象局網站資料顯示，合歡山頂氣溫維持攝氏1度到3度之間，雖然雨量充足，當日累積雨量截至今天下午2時達83毫米，不過氣溫不夠低，未出現降雪或降冰霰。

由於合歡山區雨量多，交通部公路總局表示，省道台14甲線23.5公里處發生坍方，目前維持單線雙向通行，呼籲駕駛人留意，工務段已派機具搶修中。1060326

(中央社)