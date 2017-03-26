MLB》柏德春訓炸7轟 洋基近11年來第一人

柏德春訓大爆發，狂敲7轟是洋基近11年來第一人。(美聯社資料照)

「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)去年光榮退役，頓時洋基的打線跟一壘都開缺，不過看到柏德(Greg Bird)的驚人表現，或許這不再是個問題了！洋基26日熱身賽對戰藍鳥，賽前累積6轟的柏德再度開炮，成洋基近11年首位在春訓7轟的球員，更助洋基6比5勝出。

年僅24歲的柏德，2015年上大聯盟出賽46場，就繳出打擊率2成61(0.261)、31分打點的不俗成績；且41支安打中，包括9支二壘安打跟11轟，長打率達5成29(0.529)，凸顯他擁有優異的長打火力。但備受期待的柏德，卻飽受右肩傷勢困擾，於是去年2月決定動刀根治、整季報銷。

「我想他確實可以幫助我們！」柏德此役扛4棒一壘，繳出1打數1安打、2保送，上壘率百分百的火燙表現，吉拉迪對他是讚譽有佳，「我聽過小聯盟方面對他的評論，加上2015年和現在的他所展現的一切，我認為他能扛起我們的中心打線。」

吉拉迪會如此有信心，也並不是沒有道理，攤開柏德春訓的成績，出賽19場打擊率高達4成44(0.444)、不說，敲出20支安打就有7轟、7支二壘安打、1支三壘安打，長打率是驚人的1.111！在鐵爺退休後，柏德的崛起，無疑讓洋基球迷再度看見未來希望。

現下柏德的首要任務，是設法得把好狀態延續到開季；若他保持火燙，大聯盟記者澤克(Greg Zeck)認為他有機會挑戰30轟，對此吉拉迪不想給出具體數字，直言「那有時會是一個阻礙。」但若「怪力捕手」G.桑契斯(Gary Sanchez)和柏德破繭而出，或許洋基的重建路，不會走得太久。

(中時電子報)