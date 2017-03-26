求媽祖護佑遭歧視同志 鑾轎停駕了！

挺同團體祈求媽祖保佑。（翻攝自婚姻平權大平台臉書）

挺同團體張起彩虹旗接駕。（翻攝自婚姻平權大平台臉書）

破天荒！大甲媽祖遶境，首見同志團體公開隨行，婚姻平權大平台、婚姻平權小蜜蜂更號召上百名挺同婚群眾，今天清晨於彰化員林張起彩虹旗接駕，祈求媽祖護佑遭受霸凌與歧視苦難的同志們，媽祖鑾轎也特別為同志團體停留片刻。

挺同團體今天凌晨就在員林街頭守候，張起巨型彩虹旗、擺上香案迎接大甲媽，媽祖鑾轎特別為同志團體停留片刻。

總召集人呂欣潔率現場群眾持香，祈求媽祖護佑，祈請表示「大甲鎮瀾宮天上聖母在上，求媽祖護佑遭受霸凌與歧視、而絕望的同志青少年，讓他們有長大的機會，求您護佑同志跟他的孩子們，給他們一個沒有歧視的成長環境。」

呂欣潔也說：「求您守護這群遭受苦難的同志們，願您的慈悲與我們同在。」全程也在婚姻平權大平台臉書直播，不少人聽完呂欣潔發言直呼，祈請文令人為之動容、落淚。

「媽祖的愛裡，不分異同」挺同群眾也發送「彩虹壓轎金」，盼將同婚議題帶向中南部，8000份搶拿一空。呂欣潔說，近年已有同志組隊參與遶境，台灣傳統宗教習俗對不同族群更包容、友善，接駕並經過擲筊獲媽祖首肯。

(中時)