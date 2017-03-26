桃機大仁哥誓趕黃牛 杜絕國門地下經濟
桃園機場黃牛拉客現象，多年來不但未改善，還日益猖狂，外號大仁哥的桃機公司董事長曾大仁今天說，機場黃牛問題複雜，但一定要解決，正與相關單位研商，杜絕國門的地下經濟。
台大教授張學孔昨晚在臉書PO文，批評桃園機場黃牛用白牌車違規拉客現象，有如無政府狀態；曾大仁今晨也回應，機場黃牛問題複雜，桃機正與相關單位研商改善。
曾大仁接受體訪問時說，他也曾親眼目睹桃機黃牛拉客，但感慨，機場保全人員不具公權力，只能盡力驅趕，航警人力又不足，難即時取締，造成機場黃牛一直存在，不易徹底解決。
曾大仁表示，未來會有更強力的防堵及疏導策略，除請航警加強取締外，盡量提供機場排班計程車更完整的航班資訊，方便排班計程車及早調度車輛，特別是深夜時段紅眼航班。
雖然機場黃牛的車資對消費者有吸引力，但曾大仁認為，這是破壞運輸市場秩序的地下經濟，且旅客的安全也沒保障，一定要改善。
桃園機場在2015年為改善機場黃牛，曾預計將場排班計程車從450輛增加到1000輛，但至今也只增到700輛，很多旅客抱怨尖峰時等機場計程車得大排長龍。1060326
(中央社)
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