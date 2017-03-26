五月天大安公園開唱 這昆蟲最該被保護
搖滾天團五月天將在大安森林公園開唱，台北市為預防約2000平方公尺螢火蟲棲地遭破壞，將以柵欄隔開，主辦單位也允諾投射燈不會照到棲地，避免傷害「怕光但不怕人」的螢火蟲。
五月天21日在「人生無限公司」高雄站最終場，驚喜宣布29日是成軍20週年紀念日，將在台北大安森林公園免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。
消息一出，除了讓「代排收費」歪風再現外，也因為大安森林公園是近期台北市生態復育重點，加上回暖的3月螢火蟲已開始現蹤，讓生態人士擔憂，大批人潮湧進後，是否會破壞棲地，讓長期的復育作業功虧一簣。
轄區是中正、萬華、大安的工務局公園處青年所主任楊淑惠指出，螢火蟲其實「不怕吵只怕光」，23日與相信音樂、大安森林公園之友基金會開會，並取得「LED投射燈不會往生態池方向照」的共識，也會把約2000平方公尺棲地圍起，避免民眾踐踏。
大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷表示，目前第1、第2生態池還在復育階段、環境相當脆弱，除了用圍籬圍起外，100名基金會志工將會在場維護，並在場解說環境保育議題，讓前來欣賞演唱會的歌迷，也能了解螢火蟲生態。
這次的演唱會，除了有大安森林公園之友基金會100名志工外，台北市政府也出動200名同仁在公園各個入口，進行秩序、動線引導，並依法對違規攤販、違規停車、抽煙的民眾開罰；五月天所屬唱片公司相信音樂，也自行動員300名人員，針對活動前、後，做環境維護。1060326
(中央社)
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