中職常務理事達成新增2隊共識 加盟金細節再議
中華職棒26日召開常務理事長，4隊達成未來增加2隊共識，惟加盟金、保證金等細節再議。
中職26日常務理事會除達成增至6隊共識，同時決議要承接一級國際賽國家隊的組訓、參賽，以及主辦1級國際賽事，並由體育署補助總教練費用，不用像日本組公司。
聯盟會長吳志揚表示，職棒有承辦比賽的能力，之前國際棒壘總會就曾找中職主辦12強棒球賽，如果中職如果沒有主辦國際比賽的權利，可以由棒協去申辦，再交由中職來承辦。
26日常務理事會同時追認前兄弟象球員馮勝賢，接任聯盟秘書長人事案。
(中時電子報)
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