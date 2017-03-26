酷鳥姐姐來台出任務　快閃桃機抽機票

26日上午酷鳥姐現身桃園機場，不僅現場合影打卡就可獲得抽獎機會一次、上傳至臉書後又能再獲一次抽獎機會，讓現場旅客爭相合影打卡。（陳麒全攝）

酷迷們請注意！為慶祝3月26日起天天台北直飛曼谷的全新時刻表，酷鳥航空派出風靡泰國的酷鳥姐姐特派員來台！身高將近180公分、水汪汪的迷人大眼配上白皙皮膚和修長美腿，正是酷鳥航班機塗裝上的正字標記，此次酷鳥姐姐來台將一次展開三大任務，包括宣布台灣版粉絲團正式開幕的好消息、並於本周末親自現身台北市街頭，快閃台北市區及桃園機場，只要捕捉到酷鳥姐姐一起合照、就有機會帶走天天直飛曼谷的免費機票；同時酷鳥姐姐也預告酷鳥航空官網將於2017年3月28日起、推出單程含稅只要新台幣1777元的限時促銷，保證一次滿足酷迷們的三大願望。

酷鳥航空自2015年10月開航以來，以年輕有活力的形象逐漸攻佔年輕族群與自由行背包客的芳心，全機隊使用波音777雙走道廣體客機的優勢、早去深夜回的絕佳時段，都是成為曼谷旅行好夥伴的原因，為了建立更暢通的溝通平台、分享更多泰國景點與優惠，酷鳥航空正式成立台灣版的臉書粉絲團（NokscootTW），並透過粉絲團分享酷鳥姐姐周末快閃路線及活動辦法，26日上午酷鳥姐現身桃園機場，不僅現場合影打卡就可獲得抽獎機會一次、上傳至臉書後又能再獲一次抽獎機會，讓現場旅客爭相合影打卡。

另外，酷鳥航空也預告將於下周舉辦限時3天的天天直飛促銷，經濟艙單程含稅新台幣1777元起、酷鳥航商務艙單程含稅新台幣3777元起，每周七班可選擇，促銷時間自2017年3月28日早上10:30起至3月30日晚間23:59止，旅遊時間自即日起至2018年3月24日止，每班機優惠機位有限，欲查詢最新優惠及訂票請至酷鳥航空官網(www.nokscoot.com)。

(中時)