謝金河籲別再害台灣 徐永明強勢回應

財信傳媒董事長謝金河日前指出，調高遺贈稅率修法，要時代力量別再害台灣。時代力量立委徐永明今天回應，謝謝指教，反諷謝金河不是不懂政治運作生態就是時力版讓大老闆有感。

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發表「時代力量別再害台灣了！」一文表示，最近時代力量在財委會又加碼演出，要求遺贈稅率提高至30%，遺贈稅率到底是多少合理？必須要精算，他對遺贈稅率多少？沒有意見，但是對立委亂加碼，他很不以為然。

徐永明上午臉書表示，政策責任都歸給時力五席，為了世代公平被罵民粹，祇能謝謝指教。

徐永明表示，立法院財委會日前審查遺贈稅法修正草案，將遺產稅及贈與稅，由現行單一稅率10%向上調整，但對於稅率、課徵級距，以及贈與稅免稅額調整與否，政院版和時代力量版無法獲得共識，最後裁定送交院會黨團協商處理。

他進一步說，對於一個還在審議中的法案，財信董事長謝金河罕見在臉書大批，「時代力量別再害台灣了」，讓人不禁感嘆，施政責任都歸給五席的時力，被講民粹，也祇能謝謝指教。

徐永明說，這次時代力量主張修法上調為「10%、20%、30%」，就是希望重新落實遺贈稅作為社會公平正義最後一道守護關卡的功能。在野黨的責任就是提出多元政策選項，除非民眾支持，導致執政黨轉向，否則國會多數在執政黨手上，在野黨政策大多時候是異議的表達，勞基法乃至考監存廢，多數黨的意志才是關鍵。

他表示，若像謝金河一樣將目前的政策責任都算在五人小黨身上，那不是真不懂政治運作生態，太過於樸素；不然就是時代力量的版本，才真正是一個「改革版本」，修法內容會讓大老闆們「真的有感」。

他強調，時代力量對於稅制改革的立場，就是要扭轉租稅不公、落實世代公平正義，決心不容小覷。1060326

(中央社)